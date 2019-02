മുംബൈ : കശ്മീരില്‍ തീവ്രവാദികളുടെ വെടിയുണ്ടകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ സ്വന്തം ജീവിതം രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ഭാരതത്തിന്റെ ധീര പുത്രന്‍ മേജര്‍ അക്ഷയ് ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ മകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുന്നു. ഏതൊരു ദേശസ്‌നേഹിയുടേയും മനസ്സില്‍ രാജ്യസ്‌നേഹം ഉയര്‍ത്തുന്നതാണ് മേജര്‍ അക്ഷയുടെ മകള്‍ നൈന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ പറയുന്ന ഈ വാക്കുകള്‍. പിതാവാണ് സൈന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരണം തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നും നൈന പറയുന്നു.

2016 ല്‍ കശ്മീരിലെ നഗ്‌റോട്ടയില്‍ ഭീകരരമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടയിലാണ് ക്യുക്ക് റിയാക്ഷന്‍ ടീം അംഗമായ മേജര്‍ അക്ഷയ് ഗിരീഷ് വീരമൃത്യ വരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മേഗ്നാ ഗിരീഷ് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് തന്റെ കൊച്ചുമകള്‍ അച്ഛനെ ഓര്‍ത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിരവധി പേരാണ് കുഞ്ഞു നൈനയുടെ ദൃഢതയാര്‍ന്ന വാക്കുകള്‍ അടങ്ങിയ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്.

സ്‌നേഹം വളര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടിയാണ് സൈന്യം ഒപ്പം ചീത്ത അങ്കിള്‍മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നു. സൈന്യം നമ്മളെ പേടി കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു, എല്ലാവരോടും ജയ്ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുവാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് സൈനികന്‍-കുഞ്ഞ് നൈന വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. ആരാണ് ഇത് മോളെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന അമ്മൂമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിന് അച്ഛനാണ് തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പഠിപ്പിച്ചതെന്നാണ് നൈന പറയുന്നത്. സ്വന്തം നാടിനെയും പട്ടാളക്കാരെയും സ്‌നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര്‍ വീഴ്ത്താതെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു തീര്‍ക്കാനാവില്ല.

A year after Akshay's martyrdom, Naina recollects conversations with her papa.

Here she teaches us what 'Army is…'

This random video captures innocence and faith.

Love is an emotion.

Her papa's love for the Army and Countrymen also stays within her.

