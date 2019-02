പ്രണയദിനത്തില്‍ സംഘപരിവാര്‍ തടയാന്‍ വന്നാല്‍ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാല്‍ മതിയെന്ന് തരൂര്‍ : തിരിച്ചടിച്ച് ബിജെപി

ന്യൂഡല്‍ഹി : പ്രണയ ദിനത്തില്‍ ബജ്രംഗ്ദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ ആക്രമങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് ശശി തരൂര്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു തരൂര്‍ പ്രണയിതാക്കള്‍ക്കള്‍ക്ക് ഒരു ഉപദേശവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഏതെങ്കിലും സംഘപരിവാര്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിങ്ങളെ തടയുവാന്‍ വന്നാല്‍ ഞങ്ങള്‍ പൗരാണിക ഭാരതത്തിലെ കാമദേവന്റെ ദിവസം ആഘോഷിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മതിയെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ്.

എന്നാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ബിജെപിയും തരൂരിനെതിരെ തിരിച്ചടിച്ച് കൊണ്ട് രംഗത്തത്തി. കേന്ദ്രമന്ത്രി മുക്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്‌വിയാണ് തരൂരിന് കലക്കന്‍ മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. തരൂര്‍ പ്രണയ ഗുരുവാണെന്നും വാലന്റൈന്‍സ് ദിനാഘോഷത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ പ്രണയ ഗുരുവായ തരൂര്‍ നേരിടുമെന്നും മുക്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്വി തിരിച്ചടിച്ചു .

Happy #ValentinesDay. If any Sangh Parivar trolls try to threaten you for being out with a friend, tell them you are celebrating the ancient Indian tradition of #KamadevaDivas ! https://t.co/US9D1unBwz

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 14, 2019