വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാൻമാർക്ക് ആദരാഞ്ജലികളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

പട്‍ന: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാൻമാർക്ക് വീണ്ടും ആദരാഞ്ജലികളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ തീ എനിക്കറിയാം. അത് എന്‍റെ ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട് എന്ന് പട്‍ന മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ടിന്‍റെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെയായിരുന്നു പരാമര്‍ശം. ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള സിആർപിഎഫ് ജവാൻമാരായ സഞ്ജയ് കുമാർ സിൻഹയ്ക്കും രത്തൻ കുമാർ ഠാക്കൂറിനും മോദി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. അവര്‍ക്ക് എന്‍റെ സല്യൂട്ടും ആദരവും എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

Prime Minister Narendra Modi in Barauni, Bihar: I pay my tributes to martyr Constable Sanjay Kumar Sinha from Patna and Bhagalpur's martyr Ratan Kumar Thakur who sacrificed their lives for the country. I express my sympathies with their families. pic.twitter.com/Wa8Fruh9fM

