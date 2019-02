ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: പു​ല്‍​വാ​മ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ സി​ആ​ര്‍​പി​എ​ഫ് ജ​വാ​ന്‍​മാ​ര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കാശ്മീരി​ക​ള്‍​ക്കു നേ​രെ സം​ഘ​ടി​ത അ​ക്ര​മം.ജ​മ്മു​വി​ലെ മു​സ്ലിം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഡ​ല്‍​ഹി, ഹ​രി​യാ​ന, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, ഛത്തി​സ്ഗ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ഉണ്ടായത്.

വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത്, ബ​ജ്റം​ഗ്ദ​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​ര്‍ സം​ഘം ചേ​ര്‍​ന്നു ഡെ​റാ​ഡൂ​ണി​ല്‍ കാശ്മീ​രി വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ളെ മ​ര്‍​ദി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ള്‍ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ല്‍ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ അ​ക്ര​മി​ക​ള്‍, ലോ​ക്ക​റു​ക​ളും അ​ല​മാ​ര​ക​ളും അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ര്‍​ക്കു​ക​യും വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ ക​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ത​ങ്ങ​ളോ​ടു വീ​ട് ഒ​ഴി​യാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഹ​രി​യാ​ന​യി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാശ്മീ​രി​ല്‍​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍​ഥി​ക​ള്‍ ബ​ന്ദി​പോ​ര​യി​ലെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​ഷ്മീ​രി​ക​ള്‍ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു

ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

Want to tell any Kashmiri student out there, if you are being targeted in any manner, feel free to call/DM me. My home and heart is open to you as are that of thousands of right thinking Indians.Let’s fight forces of violence together: you don’t have to bear the cross of terror.

