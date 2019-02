മുംബൈ : പുല്‍വാമ അക്രമണം ചില രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നതായി പ്രശസ്ഥ ബോളിവുഡ് നടനും ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശകനുമായ സിദ്ധാര്‍ത്ഥ്. അസാം പൗരത്വ ബില്ലുമായി കശ്മീര്‍ വിഷയത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ബിജെപി അദ്ധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുടെ പ്രസംഗത്തിനെതിരായിരുന്നു സിദ്ധാര്‍ത്ഥിന്റെ ഒളിയമ്പ്. ചില രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കായി ജവാന്‍മാരുടെ മരണത്തെ ഉപോയഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ മനസ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു, രാഷ്ടീയത്തെ ഈ വിഷയത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റി നിര്‍ത്തുക, പകരം ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ അവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് -സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

It is beyond disgusting to see politicians leveraging the death of our soldiers for their own gain. Keep your politics out of this. It is a time to mourn and make sure it doesn't happen again. #PulawamaTerrorAttack

— Siddharth (@Actor_Siddharth) February 18, 2019