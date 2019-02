കോഴിക്കോട് : കാസര്‍കോട് രണ്ട് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വെട്ടിക്കൊല്ലപ്പെട്ടതില്‍ അനുശോചനമറിയിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നടത്തിയ ട്വിറ്റിനെ പരിഹസിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് കെ.സുരേന്ദ്രന്‍. കേസില്‍ നിലവില്‍ ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ പേരെടുത്ത് പരാമര്‍ശിക്കാതെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇതിനെതിരെയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകള്‍. ‘സഖ്യകക്ഷിയുടെ പേര് പറയാതിരിക്കാനുള്ള മര്യാദ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു. ഇതാണ് മുന്നണി മര്യാദ. ജയ് രാജാ ജയ്’….സുരേന്ദ്രന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ഒന്നടങ്കം സിപിഎമ്മിന്റെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം അഴിച്ച് വിടുമ്പോഴായിരുന്നു സിപിഎമ്മിനെ ഒന്ന് പരാമര്‍ശിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇത് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഉള്ളില്‍ തന്നെ വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് വഴി വെച്ചിരുന്നു. ബംഗളിലെ സിപിഎമ്മുമായുള്ള സഹകരണത്തില്‍ ഉലച്ചില്‍ സംഭവിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്.

രണ്ട് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ ദാരുണ കൊലപാതകത്തില്‍ ഞെട്ടലുളവാക്കുന്നതാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയും ഞാനുമുണ്ട്. കുടുംബത്തിന്റെ വിഷമത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നു. കൊലപാതകികളെ നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് നീതി നടപ്പാകുന്നതുവരെ ഞങ്ങള്‍ വിശ്രമിക്കില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി് ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു.

The brutal murder of two members of our Youth Congress family in Kasargod, Kerala is shocking. The Congress Party stands in solidarity with the families of these two young men & I send them my deepest condolences. We will not rest till the murderers are brought to justice.

