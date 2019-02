ബിഗ്ബാഷ് ലീഗില്‍ റണ്ണൗട്ടായതിന്റെ ദേഷ്യം ഓസീസ് താരം ആരോണ്‍ ഫിഞ്ച് കസേരയോടാണ് തീര്‍ത്തത്. മെല്‍ബണ്‍ റെനഗേഡ്സും മെല്‍ബണ്‍ സ്റ്റാഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ടോസ് നേടിയ മെല്‍ബണ്‍ സ്റ്റാര്‍, റെനഗേഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണറായി എത്തിയ ഫിഞ്ച് പതിയെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി റണ്‍ ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു.

സഹതാരം കാമറൂണ്‍ വൈറ്റിന്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രൈവ് ബൗളര്‍ ജാക്സന്‍ ബേര്‍ഡിന്റെ കാലുകളില്‍ കൊണ്ട് നോണ്‍സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എന്‍ഡിലെ സ്റ്റംപില്‍ തട്ടുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഫിഞ്ച്, ക്രീസിന് പുറത്തും. ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കവെയാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കസേര ഫിഞ്ച് അടിച്ച് തകര്‍ത്തത്.

13 റണ്‍സായിരുന്നു ഫിഞ്ച് നേടിയത്. എന്നിരുന്നാലും മത്സരം ജയിക്കാന്‍ റെനഗേഡിനായി. അതേസമയം ഫിഞ്ചിന്റെ ഇത്തരം വിലകുറഞ്ഞ നടപടിയെ പരിഹസിച്ച് നിരവധിപേര്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രംഗത്ത് എത്തി. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് താരത്തില്‍ നിന്ന് ഇത്തരം വിലകുറഞ്ഞ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു പലരും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

Best shot Finch has played all summer #BBLFinal pic.twitter.com/GoZrEvfyyi

— Alex Black (@VirtualAlexB) February 17, 2019