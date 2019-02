ബെംഗളൂരു : ഗോവയ്‌ക്കെതിരായ ആവേശ പോരാട്ടത്തിൽ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോവയെ വീഴ്ത്തിയത്. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഗോൾ ഒന്നും നേടിയില്ല.

The referee brings #BENGOA to a halt, where 10-man @bengalurufc have won at a canter against @FCGoaOfficial ! #HeroISL #LetsFootball #FanBannaPadega pic.twitter.com/cCzqXQrnvZ

ശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ പോരാട്ടം ബെംഗളൂരുവിന് അനുകൂലമായി. ജുനാൻ, ഉദാന്ത സിങ്, മികു സിങ് എന്നിവരാണ് വിജയ ഗോളുകൾ നേടിയത്. അതേസമയം നിഷു കുമാറിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചത് ടീമിനെ ക്ഷീണിതരാക്കിയെങ്കിലും ജയം കൈവിട്ടില്ല. ഈ മത്സരത്തിലെ ജയത്തോടെ 34 പോയിന്റുമായി ബെംഗളൂരു പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു തന്നെ തുടരുന്നു. 31 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഗോവ.

Miku bagged a goal and an assist as @bengalurufc put @FCGoaOfficial to the sword! He is the Hero of the Match!#HeroISL #LetsFootball #FanBannaPadega #BENGOA pic.twitter.com/HiEewqODAm

