ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂരിൽ യ​ല​ഹ​ങ്ക വ്യോ​മ​സേ​നാ താ​വ​ള​ത്തി​ലെ എ​യ​റോ ഇ​ന്ത്യ പാ​ര്‍​ക്കിം​ഗ് ഏ​രി​യ​യി​ല്‍ വ​ന്‍ തീ​പി​ടി​ത്തം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ 100 ലേ​റെ കാ​റു​ക​ള്‍ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. എലഹങ്ക എയര്‍ഫോഴ്‌സ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ഭാരതീ നഗര്‍ ഗേറ്റിനു സമീപത്താണു തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആളുകളെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു.

Grass fire spread to some vehicles parked near gate 5 at Yelahanka Air Force station. #AeroIndia2019 pic.twitter.com/XHjvEt3cwQ

