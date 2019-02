വാഷിംഗ്ടണ്‍: വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്വി​റ്റ​ര്‍ സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​കൻ ഇവാന്‍ വില്യംസ്. ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ കമ്പനിയുടെ ബോര്‍ഡ് അംഗത്വത്തില്‍നിന്നും വിരമിക്കുന്ന വിവരം ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്.

I'm very lucky to have served on the @Twitter board for 12 years (ever since there was a board). It's been overwhelmingly interesting, educational—and, at times, challenging.

— Ev Williams (@ev) February 22, 2019