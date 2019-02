ഇന്ത്യൻ ആക്രമണത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ പുറത്തുവിട്ടു

ഇസ്ലാമാബാദ്: പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ പുറത്തുവിട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ മരണങ്ങളോ ഒരു വസ്തുവകകള്‍ക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ പല തവണ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇരുന്നൂറ് മുതല്‍ മുന്നൂറ് വരെ ആളുകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് അനൗദ്യോഗികറിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഇന്ത്യ അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാന്‍ സൈന്യം ആദ്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് പുലർച്ചെ 3.45 മുതല്‍ 4 മണി വരെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടത്തി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം.

പിന്നീട് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ, പാക് അധീനകശ്മീരിലല്ല, മുസഫറാബാദ് സെക്ടറിലേക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ എത്തിയെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പാക് സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചതോടെ പേ ലോഡ് പെട്ടെന്ന് താഴേക്കെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ തിരികെപ്പറന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങളുടെ പേ ലോഡ് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

Indian aircrafts’ intrusion across LOC in Muzafarabad Sector within AJ&K was 3-4 miles.Under forced hasty withdrawal aircrafts released payload which had free fall in open area. No infrastructure got hit, no casualties. Technical details and other important information to follow.

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 26, 2019