കാശ്മീർ : കാശ്മീരില്‍ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണു.രണ്ട് പൈലറ്റുമാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ബുദ്ഗാം ജില്ലയിലാണ് സൈന്യത്തിന്റെ മിഗ് യുദ്ധവിമാനം തകര്‍ന്നത്. സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപനമാണ് വിമാനം തകർന്നുവീണത്.

കശ്മീരിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് പാക് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി നേരിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

A military aircraft has crashed in Jammu & Kashmir's Budgam; More details awaited pic.twitter.com/QW5TK6w1Oh

— ANI (@ANI) February 27, 2019