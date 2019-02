കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ നേ​പ്പാ​ൾ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ര​ബീ​ന്ദ്ര അ​ധി​കാ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴു പേ​ർ മ​രിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നേ​പ്പാ​ളി​ലെ ടെ​ഹ്ര​തും ജി​ല്ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അപകടം. പ​തി​ബാ​ര ക്ഷേ​ത്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും ചു​ഹാ​ൻ ദ​ൻ​ഡ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ നി​ർ​മാ​ണം വി​ല​യി​രു​ത്താ​നു​മുള്ള മന്ത്രിയുടെ യാത്രക്കായി പ​തി​ബാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്നു​പൊ​ങ്ങി​യ എ​യ​ർ ഡൈ​നാ​സ്റ്റി​ ഹെ​ലി​കോപ്റ്റര്‍ ആണ് തകര്‍ന്നത്.

Nepal: The Civil Aviation Authority has confirmed that all 6 on board including the tourism minister are dead in a chopper crash https://t.co/7Sc9vsfhfS

— ANI (@ANI) February 27, 2019