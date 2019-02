ഐഎസ്എൽ : ഇന്ന് എഫ് സി ഗോവയും-ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും

പനാജി : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് എഫ് സി ഗോവയും-ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ഗോവയിലെ ജവഹർ ലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 07:30തിനാണ് മത്സരം. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തോടെ ഈ സീസണിലെ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ മത്സരം അവസാനിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവുമധികം കിരീട സാധ്യതയുള്ള ടീമാണ് എഫ് സി ഗോവ.

