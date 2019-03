ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമ സേന വി൦ഗ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമാന്‍റെ മകനുള്ള പാക് ചലച്ചിത്ര താരം ഹംസ അബ്ബാസ് അലിയുടെ ട്വീറ്റ് വിവാദമാകുന്നു. സൈനികനായ അച്ഛനെ ഓര്‍ത്ത് നീ അഭിമാനിക്കണമെന്നാണ് ഹംസ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നത്. എന്നാൽ മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനുള്ള യുദ്ധവും മരണവും ശരിയാണോയെന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്ന അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച്‌ നീ ചോദിക്കണം. കൂടാതെ, നിന്നെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് അച്ഛന്‍മാരോടൊപ്പം കാശ്മീരില്‍ സമാധാനമായി ജീവിക്കണ്ടേയെന്നും അച്ഛനോട് നീ ചോദിക്കണമെന്നും ഹംസ പറയുന്നു.

Hey lil champ! Ur dad is a soldier, be proud of him. We r sending him back to u. But whn u do hug him aftr he is back, ask him is war & death for Modi’s political campaign worth it? Also ask him tht dont lil champs like u in Kashmir deserve to live in peace with thr dads? PEACE❤️ pic.twitter.com/UHttKp9M59

— Hamza Ali Abbasi (@iamhamzaabbasi) February 28, 2019