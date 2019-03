ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെൺത്തിയ മുരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവർ വിതരണം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂർണ വിശദാംശങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം.

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകർ, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു:

PARATOP-650 (Paracetamol Tablets IP): Dial Pharamaceuticals Pvt. Ltd, 3701/A, Phase IV GIDC Estate, Vatva, Ahmedabad – 382445, DP9184, September 2020, Atorvastatin Tablets IP 10mg: Ciron Durgs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Plot No. 35 to 37, 43 to 45, CFC-B, Aliyali Dewan Udyog Nagar, Dist. Palghar – 401404, 822395, July 2020, Mefenamic Acid & Paracetamol Tablets (Efenac Forte): Suhradam Healthcare, Survey No. 183, Nr. Zydus Zyfine, Sarkhej, Bavla Highway, Changodar (Guj), S-149, October 2021, Azithromycin Tablets IP 500mg: OVERSEAS Health Care Pvt. Ltd, 335 Km, Milestone, National Highway, No. 1, P.O, Box No. 25, Phillaur – 144410 (Pb), AZ 50-386, February 2020, OFLOSTAR-200 (Ofloxacin Tablets IP 200mg): Cadila Pharamaceuticals Ltd, Industrial Growth Center, Samba, State of J&K – 184121, JK 18003, March 2021, Pantoprazole Sodium Tablets IP 40mg, PANTO-UL: Origin Formulations Pvt. Ltd, B-6, 7, 8, 9, Sigaddi Growth Center, Sidcul, Kotdwar, Dist. Pauri Garhwal, Uttarakhand, OT180060A, January 2020, FEVAMOL – 650 Paracetamol IP: Dexbio Pharma Pvt. Ltd, No. 143/2, Raipur, Bhagwanpur, Roorkee-247661, Uttarakhand, DPT-329, May 2021, Azithromycin Tablets: Overseas Health Care Pvt. Ltd, 335 Km, Milestone, National Highway, No. 1, P.O. Box No. 25, Phillaur – 144410 (Pb), AZ 50-373, February 2020, Roller Bandage Schedule F(ii): Vigneshwar Textiles, 308A1/4, Nathampatti Road, Near Thuraim, Chatrapatti, (via) Rajpalayam, Virudhunagar Dist – 626102, 4, May 2021.