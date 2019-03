വാ​ഷിം​ഗ്ട​ണ്‍: ഒ​സാ​മ ബി​ന്‍ ലാ​ദ​ന്‍റെ മ​ക​ന്‍ ഹം​സ ബി​ന്‍ ലാ​ദ​ന്‍റെ ത​ല​യ്ക്കു വി​ല​യി​ട്ട് അ​മേ​രി​ക്ക. അ​ല്‍​ക്വ​യ്ദ നേ​താ​വാ​യ ഹം​സ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്‌ വി​വ​രം ന​ല്‍​കു​ന്ന​വ​ര്‍​ക്ക് 10 ല​ക്ഷം യു​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​ണ് (ഏ​ക​ദേ​ശം 70800000 രൂ​പ) വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹം​സ എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ വി​വ​രം ന​ല്‍​കു​ന്ന​വ​ര്‍​ക്കാ​ണ് സമ്മാനം ന​ല്‍​കു​ന്ന​ത്.ലാ​ദ​ന്‍റെ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് ഭാ​ര്യ​മാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ഖൈ​റാ സ​ബ​റി​ന്‍റെ മ​ക​നാ​ണ് ഹം​സ. അ​ബോ​ട്ടാ​ബാ​ദി​ല്‍ ലാ​ദ​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഖൈ​റ​യാ​ണ്.

ലാ​ദ​ന്‍ കൊ​ല്ല​പ്പ​ട്ട​തി​നു​ശേ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​യ്ക്കും ഫ്രാ​ന്‍​സി​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നു​മെ​തി​രെ യു​ദ്ധം ചെ​യ്യാ​ന്‍ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് ഹം​സ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ലാ​ദ​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു മ​ക​ന്‍ അ​ബോ​ട്ടാ​ബാ​ദി​ലെ റെ​യ്ഡി​നി​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഹം​സ ലാ​ദ​ന്‍ അ​ല്‍​ക്വ​യ്ദ​യു​ടെ പു​തി​യ നേ​താ​വാ​യി വ​ള​ര്‍​ന്നു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​യ്ക്കും അ​തി​ന്‍റെ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ള്‍​ക്കും എ​തി​രാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​ന്‍ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് ഹം​സ വീ​ഡി​യോ ഓ​ഡി​യോ ടേ​പ്പു​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹം​സ ലാ​ദ​നെ ആ​ഗോ​ള ഭീ​ക​ര​നാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​വാ​നോ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു.

യു​എ​സ് ന​യ​ത​ന്ത്ര സു​ര​ക്ഷാ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൈ​ക്ക​ല്‍ ടി. ​ഇ​വാ​നോ​ഫ് ആ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ല്‍ ഹം​സ ബി​ന്‍ ലാ​ദ​ന്‍ പാ​ക്-​അ​ഫ്ഗാ​ന്‍ അ​തി​ര്‍​ത്തി​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്കു​പോ​യി​രി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മൈ​ക്ക​ല്‍ ഇ​വാ​നോ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ല്‍​ക്വ​യ്ദ​യെ​യും അ​വ​രു​ടെ ഭാ​വി നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ത​ന്‍റെ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ലാ​ദ​ന്‍‌ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഹം​സ​യെ ആ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ലാ​ദ​നെ​ഴു​തി​യ ക​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. 2011 മേ​യ് ര​ണ്ടി​ന് അ​ബോ​ട്ടാ​ബാ​ദി​ല്‍ യു​എ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​തീ​വ ര​ഹ​സ്യ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ബി​ന്‍ ലാ​ദ​ന്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

MT Evanoff, Asst Secy for Diplomatic Security, US Dept of State: Rewards for Justice Program is offering reward of up to 1 million US dollars for information leading to identification or location in any country, of al-Qa’ida leader Hamza bin Laden, son of deceased Osama bin Laden pic.twitter.com/HRWIFgxwi1

