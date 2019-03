ന്യൂഡല്‍ഹി : എയര്‍ വിംഗ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ദ്ധമാന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രമുഖ പാല്‍ ഉല്‍പ്പന്ന കമ്പനിയായ അമുലിന്‍റെ മധുര സമ്മാനം. അമുല്‍ അഭിനന്ദന് സ്വാഗതമരുളി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത കാര്‍ട്ടൂണുകളാണ് സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായത്. രണ്ട് കാര്‍ട്ടൂണുകളാണ് അമുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്ക് വെച്ചത്. ഒന്ന് കെെയ്യില്‍ മധുരവുമായി നില്‍ക്കുന്ന അമുല്‍ ബേബിയും ഒപ്പം അഭിനന്ദന് മധുരം പകര്‍ന്ന് നല്‍കുന്ന ഓഫീസറുടേയുമാണ് ഒരു കാര്‍ട്ടൂണ്‍. മറ്റൊരെണ്ണം ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിക്ക് ആദരമര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടുളളതാണ്.

#Amul Topical: Abhinandan returns to hero's welcome! pic.twitter.com/JGtwfcUkXe

രണ്ട് വ്യോമസേനയുടെ പെെലറ്റ് മാര്‍ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ധീരതയോടെ വരുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് അമൂല്‍ ബേബി സല്യൂട്ട് നല്‍കുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്‍ട്ടൂണ്‍ . ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ മിഗ്-21 വിമാനം തകര്‍ന്നാണ് പൈലറ്റ് അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ധമാന്‍ പാക് സൈനികരുടെ പിടിയിലായിരുന്നത്. പാക്കിന്‍റെ മുന്നില്‍ സെെനിക പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം തലയുയര്‍ത്തി നിന്ന അഭിനന്ദന് സ്വാഗതമേകിയും ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിക്ക് ആദരവ് നല്‍കിയ കാര്‍ട്ടൂണും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗംമായിരിക്കുകയാണ്.

#Amul Topical: Congrats to our IAF pilots for their skill and bravery! pic.twitter.com/LNJ44XwWzy

— Amul.coop (@Amul_Coop) February 28, 2019