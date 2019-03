ജയ്‌പൂർ : വീണ്ടും വ്യോമർതിർത്തി ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ. രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറിനു സമീപത്ത് രാവിലെ 11:30നു ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് വ്യോമർതിർത്തി ലംഘിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിച്ചത്. വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ് 30എം.കെ.ഐ വിമാനം ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിട്ടു.

Rajasthan: At 11:30 am today a Sukhoi 30MKI shot down a Pakistani drone at the Bikaner Nal sector area of the border. Drone was detected by Indian Air Defence radars pic.twitter.com/Ijc4B4XzjN

— ANI (@ANI) March 4, 2019