ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നതില്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​നെ​തി​രെ വി​മ​ര്‍​ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. പാര്‍ട്ടിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേ​താ​വ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടേ​ല്‍ ആണ് വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ കമ്മിഷന്‍ മോ​ദി​യു​ടെ ഔദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ല്ലാം ക​ഴി​യാ​ന്‍ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിമര്‍ശനം. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു പട്ടേലിന്‍റെ പ്രതികരണം.

ടെലിവിഷനിലും അ​ച്ച​ടി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും റേ​ഡി​യോ​യി​ലും സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ത്തൊ​ഴു​ക്കാ​ണ്. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം​വ​രെ സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ ചി​ല​വി​ല്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ന്‍ അ​വ​സ​രമൊ​ക്കു​ക​യാ​ണോ എന്ന് സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍​പോ​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടേ​ല്‍ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

Is the Election Commission waiting for the Prime Minister’s “official” travel programs to conclude before announcing dates for General Elections?

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) March 4, 2019