പ്രധാനമന്ത്രി ഇനി പഞ്ചാബിൽ വന്നാൽ വെറുതെ വിടില്ല, നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ കർഷക സമരക്കാരുടെ വധ ഭീഷണി

കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം എന്ന പേരിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമമെന്ന ബിജെപിയുടെ ആരോപണം ശരിവെച്ച് സമരക്കാർ. സമരത്തിനിടെ, ഒരു സമരക്കാരൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ വധഭീഷണിയും മുഴക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ വൈറൽ വീഡിയോ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചു.

വീഡിയോയിൽ, ഇയാൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെ, ‘ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഞ്ചാബിൽ കാലുകുത്താൻ തുനിഞ്ഞാൽ, ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തന്നെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു, ഇനി പഞ്ചാബിലെത്തിയാൽ വെറുതെ വിടില്ല, കഴിഞ്ഞ തവണ മോദി രക്ഷപ്പെട്ടു, എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല’ -എന്നും സമരക്കാരൻ താക്കീത് നൽകി.

നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം പഞ്ചാബിൽ വെച്ച് നിർത്തിയിടപ്പെട്ടത് വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ ഫിറോസ്പൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഫ്‌ളൈഓവറിൽ പ്രതിഷേധം കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം 15 മിനിറ്റിലധികം നേരംകുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ അട്ടിമറി ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സമരക്കാരുടെ വധഭീഷണി.

An alleged farmer, part of so-called #FarmersProtest2024 openly threatens Prime Minister of India with dire consequences if he visits Punjab next time.

“Modi escaped from Punjab last time, if he comes to Punjab this time then he will not be saved”pic.twitter.com/p32HFckOh7

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 14, 2024