ഒരു തരം പ്രത്യേക ആക്ഷനാണ് ഇന്ത്യന്‍ പേസര്‍ ബുംറയുടെത്. ഈ ആക്ഷന്‍ തന്നെയാണ് ബുംറയുടെ കരുത്തും. ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ ഈ ശൈലി ഏതൊരു ക്രിക്കറ്റ് ആശ്വാദകനും എളിപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം സ്വിങും പേസും കൂടിയാകുമ്പോ ബുംറയെ ബാറ്റ്സ്മാന്മാര്‍ക്ക് പിടികിട്ടാതാവുന്നു. പല ബാറ്റ്സ്മാന്മാരും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ്.ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് വരവറിയിച്ചിട്ട് അധികകാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ബുംറയുടെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ ആക്ഷന് അങ്ങ് ഹോങ്കോങ്ങിലുമുണ്ടൊരു പതിപ്പ്.

Spotted in the U-13s League today – another interesting bowling action. Does this remind you of somebody? 🤔@Jaspritbumrah93 @BCCI @ICCMediaComms @ICC #Cricket #HKCricket pic.twitter.com/A8OOfmtfPG

— Hong Kong Cricket (@CricketHK) March 3, 2019