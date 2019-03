പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി സ്വന്തം നാടായ ഗുജറാത്തിലാണ്. ഓടി നടന്ന് പരിപാടികല്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മോദി. ഇതിനിടെ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കേശുഭായി പട്ടേലുമായി മോദി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയുടെ വീഡിയോ വൈറലാകുകയാണ്.

സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം അദ്ലജില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മോദി -പട്ടേല്‍ കൂടിക്കാഴ്ച്ച. പട്ടേലിന്റെ പാദം സ്പര്‍ശിച്ച് വന്ദിക്കാന്‍ മോദി മടിച്ചില്ല. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയകളില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ആദ്യദിവസം അഹമ്മദാബാദിലെ ഉമ്മിയ ദാം ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന് മോദി ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി. ഗുജറാത്തിലെ ജംനഗര്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര ടെര്‍മിനസിലേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് വീഡിയോ കോോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

