ചെ​ന്നൈ: മൂന്നു വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. 21 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാ​മ​നാ​ഥ​പു​രം ജി​ല്ല​യിലാണ് അപകടം നടന്നത്. ട്രാ​വ​ല​റും കാ​റും ജീ​പ്പും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചാ​യിരുന്നു അപകടം. പരിക്കേറ്റവരെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

രാ​മ​നാ​ഥ​പു​ര​ത്തെ ഉ​ച്ചി​പു​ലി​ക്ക് സ​മീ​പം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍​ച്ചെ​യാ​ണ് അപകടം നടന്നത്. പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി പ്രാഥമിക നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​മി​ത വേ​ഗ​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. അതേസമയം മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.

Tamil Nadu: 2 people killed, 21 people injured after 3 vehicles collided near Uchipuli, in Ramanathapuram district, in the early morning hours today. pic.twitter.com/7YvLB68eGf

