ലക്‌നൗ: ബിജെപിയില്‍ അടിപിടി. പാര്‍ട്ടി എംപി, എംഎല്‍എയെ ഷൂ കൊണ്ട് തല്ലി. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലാണ് സംഭവം. സന്ത് കബീര്‍ നഗര്‍ എം.പിയായ ശരദ് ത്രിപാഠി എം.എല്‍.എയായ രാകേഷ് സിംഗിനെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തത്.

ബുധനാഴ്ച സന്ത് കബീര്‍ നഗര്‍ കലക്ടറേറ്റില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ശിലാഫലകത്തില്‍ പേര് വച്ചതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കം പിന്നീട് അടിപിടിയില്‍ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു.

വാക്കുതര്‍ക്കം കയ്യാക്കളിയില്‍ എത്തിയതോടെ തിപാഠി സ്വന്തം ചെരിപ്പൂരി രാകേഷ് സിംഗിനെ അടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഞാന്‍ എംപിയാണന്നും എംഎല്‍എയാണെന്നും ഇരുവരും ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മീറ്റിംഗിനെത്തിയ മറ്റുള്ളവരാണ് കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുവരേയും പിടിച്ചു മാറ്റിയത്. മീറ്റിങ്ങിനു ശേഷം എംപി മുറിയില്‍ കയറി വാതിലടച്ചുവെന്നും എംഎല്‍എയും അനുയായികളും മുറിയുടെ മുന്‍പില്‍ നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചുവെന്നും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സംഭവത്തില്‍ ബിജെപി ഇരുനേതാക്കളോടും വിശദീകരണം തേടി. ഇരുനേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് നേതൃത്വം അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന.

#WATCH Sant Kabir Nagar: BJP MP Sharad Tripathi and BJP MLA Rakesh Singh exchange blows after an argument broke out over placement of names on a foundation stone of a project pic.twitter.com/gP5RM8DgId

— ANI UP (@ANINewsUP) March 6, 2019