ജമ്മുവിലെ സ്ഫോടനം : ഒരാൾ പിടിയിൽ

ശ്രീനഗർ : ജമ്മുവിലെ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിൽ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞയാൾ പിടിയിൾ. യാസിര്‍ ഭട്ട് എന്നയാളാണ് അറസ്റിലായത്. ഇയാള്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായും ഹിസ്ബുള്‍ ജില്ലാ കമാന്‍ഡറാണ് ആക്രമണം നടത്താന്‍ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്നു ഇയാള്‍ പറഞ്ഞതായും ഡി.ജി.പി ദില്‍ഭാഗ് സിങ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സ്‌ഫോടനത്തിനു പിന്നില്‍ ഭീകര സംഘടനയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

#Jammu: Man accused of grenade explosion at Jammu bus-stand has been arrested by police. pic.twitter.com/swvpyfUkC5

— ANI (@ANI) March 7, 2019