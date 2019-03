ജമ്മുവിലെ സ്ഫോടനം ഭീകരാക്രമണമെന്നു പോലീസ്

ശ്രീനഗർ : ജമ്മുവിലെ ബസ് സ്റാൻഡിലുണ്ടായ സ്ഫോടനം ഭീകരാക്രമണമെന്നു പോലീസ്. പിന്നിൽ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹുദീൻ എന്ന് ജമ്മു ഐജി അറിയിച്ചു.

IGP Jammu, Manish K Sinha on explosion at Jammu bus-stand: Yasir Bhatt was tasked to throw this grenade by District Commander of Hizbul Mujahideen in Kulgam, Farooq Ahmed Bhatt alias Omar. https://t.co/wcBsug29Kp

— ANI (@ANI) March 7, 2019