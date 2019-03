ചെന്നൈ : ഐലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ചെന്നൈ സിറ്റി. നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ മിനർവ പഞ്ചാബ് എഫ് സിയെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ചെന്നൈ തങ്ങളുടെ ആദ്യ കിരീടം നേടിയത്.

20 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 43പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ചെന്നൈ സിറ്റി. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ 2-1നു ഗോകുലം കേരളയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 42 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.

