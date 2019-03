സെമിയിൽ മുംബൈക്കെതിരെ ഗോൾ മഴ തീർത്ത് എഫ് സി ഗോവ

മുംബൈ : ഐഎസ്എൽ സെമി പോരാട്ടത്തിൽ മുംബൈക്കെതിരെ ഗോൾ മഴ തീർത്ത് എഫ് സി ഗോവ.ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകള്‍ക്ക് മുംബൈയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഗോവ ഫൈനല്‍ ഉറപ്പിച്ചത്. 20 മിനിറ്റിൽ റാഫേല്‍ ബാസ്റ്റോസ് നേടിയ ഗോളിലൂടെ മുംബൈ മുന്നിലെത്തി എന്നാൽ പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഗോവ മുംബൈയെ ഗോൾ മഴയിൽ മുക്കുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ് കാണാനായത്.

What a night of football for @FCGoaOfficial whereas @MumbaiCityFC are left with a huge mountain to climb in their second leg!#HeroISL #LetsFootball #FanBannaPadega #MUMGOA pic.twitter.com/lA4T4yIFYh

— Indian Super League (@IndSuperLeague) March 9, 2019