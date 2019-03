ലണ്ടനില്‍ ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ച് നീരവ് മോദി

ല​ണ്ട​ന്‍: ഇന്ത്യയില്‍ 13,700 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വായ്പ തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യംവിട്ട വ​ജ്ര​വ്യാ​പാ​രി നീ​ര​വ് മോ​ദി ലണ്ടനില്‍ നയിക്കുന്നത് ആഡംബര ജീവിതം. പ്രമുഖ പത്രമായ ദി ​ടെ​ല​ഗ്രാ​ഫിലെ ലേഖന്‍ മോദിയെ ലണ്ടനിലെ തിരക്കേറിയ തെരുവില്‍ കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പുതിയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തക്‍ പുറത്തു വന്നത്. ടെലഗ്രാഫ് ലേഖകന്‍ മോദിയുമായി സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോയും ഇതിനോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ​ര​വ് മോ​ദി ല​ണ്ട​നി​ല്‍ പു​തി​യ വ​ജ്ര​വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ട്.

ഒ​രു മാ​സം ഏ​ക​ദേ​ശം 17,000 യൂ​റോ (15 ല​ക്ഷം രൂ​പ) വാടക വരുന്ന ല​ണ്ട​ന്‍ വെ​സ്റ്റ് എ​ന്‍​ഡി​ലെ ആ​ഡം​ബ​ര കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യ​മാ​യ സെ​ന്‍റ​ര്‍ പോ​യി​ന്‍റ് ട​വ​റി​ലാ​ണ് നീ​ര​വ് മോ​ദി​യു​ടെ താ​മ​സം. 72 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു ഫ്ളാ​റ്റി​ന്‍റെ വി​ല. അതേസമയം മോദി ലണ്ടനിലേയ്ക്കു കടന്ന ശേഷം അയാളുടേതായി പുറത്തു വന്ന ആദ്യ വീഡിയോയാണിത്.

എന്നാല്‍ ടെ​ല​ഗ്രാ​ഫ് റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ട​ര്‍ മി​ക്ക് ബ്രൗ​ണ്‍ നീ​ര​വ് മോ​ദി​യോ​ട് പല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്ളും ചോ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്നാണ് മോദി ഓരോ തവണയും പ്രതികരിച്ചത്. 10000 യൂ​റോ (9.1 ല​ക്ഷം രൂ​പ) വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ജാ​ക്ക​റ്റാ​ണ് ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് മോ​ദി അ​ണി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​തെ​ന്നു പ​ത്രം റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു.

Exclusive: Telegraph journalists tracked down Nirav Modi, the billionaire diamond tycoon who is a suspect for the biggest banking fraud in India's historyhttps://t.co/PpsjGeFEsy pic.twitter.com/v3dN5NotzQ

— The Telegraph (@Telegraph) March 8, 2019