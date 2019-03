അംബേദ്കറിന്റെ ജീവിതവും വെള്ളിത്തരയിലേക്ക്

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ മുഖ്യശില്‍പിയും സ്യതന്ത്രഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യഘടകവുമായ ബി.ആര്‍ അംബേദ്കറിന്റെ ജീവിതം ഇനി വെള്ളിത്തിരയില്‍.നീലം പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് ബി.ആര്‍ അംബേദ്ക്കര്‍ നൗ ആന്‍ഡ് ദെന്‍ എന്ന ജീവിത കഥ. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പാ രഞ്ജിത്ത് പുതിയ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുംബൈ സ്വദേശിയായ ജ്യോതി നിഷയാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുക.

Announcing @officialneelam next collaboration – with @jyotinisha for her directorual debut “B R Ambedkar Now and Then' – this film will make history! Very excited to work on this. Jai Bhim! pic.twitter.com/3JrnRMVRQ2

— pa.ranjith (@beemji) March 3, 2019