നാലാം ഏകദിന പോരാട്ടം : ഇന്ത്യക്കെതിരെ അനായാസ ജയം സ്വന്തമാക്കി ഓസ്ട്രേലിയ

മൊഹാലി : നാലാം ഏകദിന പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ അട്ടിമറി ജയം സ്വന്തമാക്കി ഓസ്ട്രേലിയ.അഞ്ച് വിക്കറ്റിനാണ് ഓസീസ് ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറിൽ ഉയർത്തിയ 359 റൺസ് വിജയ ലക്‌ഷ്യം 47.5 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റു നഷ്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ മറികടന്നു. പീറ്റര്‍ ഹാന്‍ഡ്‌സ്‌കോംപ് (105 പന്തില്‍ 117), ഉസ്മാന്‍ ഖവാജ (99 പന്തില്‍ 91) അഷ്ടണ്‍ ടര്‍ണര്‍ (42 പന്തില്‍ 82) എന്നിവർ ഓസീസിന്റെ ജയം എളുപ്പമാക്കി. ബുംറ മൂന്ന് വിക്കറ്റും,ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, കുൽദീപ് യാദവ്,യസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹല്‍ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റു വീതവും നേടി.

What a finish this by Australia. They win the 4th ODI by 4 wickets and level the 5 match series 2-2. Onto Delhi for the decider #INDvAUS pic.twitter.com/ODegTmcG1k

