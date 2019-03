അബുദാബിയിൽ ലഹരി മരുന്നുമായി രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

View this post on Instagram

العقرب وشريكه و"الكريستال" في قبضة شرطة أبوظبي . . ضبطت #شرطة_أبوظبي، شخصين آسيويين "العقرب وشريكه"، وهما يعكفان على تسويق نحو 40 كيلو جراماً من #مخدرالكريستال، تم تخزينها في سيارة قديمة متوقفة في #مصفح الصناعية. وأفاد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية #مكافحة_المخدرات، بأن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليهما، خلال قيامهما بإعادة تغليفها بأوزان تسهل حملها لترويجها للمتعاطين. #في_أبوظبي #InAbuDhabi #أبوظبي_أمن_وسلامة ‎‏#Abudhabi_safe_and_secure #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي#الإعلام_الأمني ‎‏#UAE #AbuDhabi #ADPolice ‎‏#ADPolice_news ‎‏#security_media ‪ ‬