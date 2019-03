അഭിനന്ദനെ പ്രശംസിച്ച് വ്യോമസേനയുടെ കവിത

View this post on Instagram

सबके बस की बात नहीं जो किया तुमने अभिनंदन, वह सबके बस की बात नहीं। आखेटक का किया आखेट, यह सबके बस की बात नहीं।… … जननी, जन्मभूमि का गौरव हो तुम, सर्वोच्च शिखर पर तुम्हें बिठाते हैं। जो तुम कर पाए एक जीवन में, वह सबके बस की बात नहीं। — विपिन 'इलाहाबादी'. Jai Hind!!!