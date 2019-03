മൊഹാലി: ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ നാലാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം. ടോസ് നേടി ബാറ്റിംങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി ശിഖര്‍ ധവാന്‍ 44 പന്തില്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടി. 16 ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ഇന്ത്യ 95 റണ്‍സിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഏകദിനത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സച്ചിന്‍-സേവാഗ് ജോഡിയെ മറികടന്ന് ധവാന്‍-രോഹിത് ജോഡി രണ്ടാമതെത്തി.ധവാന്‍ തകര്‍ത്തടിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ രോഹിത് ക്ഷമയോടെയാണ് ബാറ്റിംഗാരംഭിച്ചത്.

