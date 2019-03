ഒരു പൈനാപ്പിള്‍ മുറിച്ചു തിന്നുന്നതിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നവര്‍ ഈ വീഡിയോ കാണുക

ഒരു പൈനാപ്പിള്‍ മുറിച്ചുതിന്നുന്നതില്‍ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു കത്തിയെടുത്ത് മുറിച്ചാല്‍ മതി. എന്നാല്‍ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങള്‍. ഈ പൈനാപ്പിള്‍ മുറിച്ചത് സംഭവം വൈറലാണ്. ഇതില്‍ എന്താണിത്ര വൈറലാകാന്‍ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മളോര്‍ക്കും. ശരിയാണ്, നാട്ടില്‍ നടക്കാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ? പക്ഷേ, കണ്ടുനോക്കുമ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത്….

പൈനാപ്പിള്‍ മുറിച്ചുതിന്നുന്നതില്‍ ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററില്‍ വന്‍ തരംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ. വളരെ ലളിതമായ ഈ വീഡിയോ ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ളതാണെന്നാണ് സൂചന. എന്തായാലും ഇതിനോടകം ഒരു കോടി, 10 ലക്ഷം പേരാണ് ട്വിറ്ററില്‍ മാത്രം ഇതിന് കാഴ്ചക്കാരായി എത്തിയത്.

ആഞ്ഞിലിച്ചക്കയൊക്കെ കഴിക്കും പോലെ ചുള പറിച്ചാണ് ഇവരിത് കഴിക്കുന്നത്. പൈനാപ്പിള്‍ പകുതിക്ക് വച്ച് മുറിച്ച ശേഷമാണ്, ഇത്തരത്തില്‍ അടര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നത്. കഴിക്കാന്‍ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നതാണ് ഈ രീതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വീഡിയോ കണ്ടതിനൊപ്പം നിരവധി പേരാണ് ഇത് ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO

— Dennis Naghizadeh (@DenzBenzi) March 8, 2019