ഒരിക്കൽ കൂടി എന്‍.ഡി.എ ജനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്‍.ഡി.എ ജനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി. സജീവമായ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കനത്ത പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷവും 70 വര്‍ഷമായി അവഗണിക്കപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ചിലവഴിച്ചത്. ശക്തവും സമ്പദ്‌സമൃദ്ധവുമായ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. 2014ല്‍ യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കനത്ത ജനരോഷമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി.

Guided by ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’, NDA seeks your blessings again.

We spent the last five years fulfilling basic necessities that were left unfulfilled for 70 long years. Now, time has come to build on that and create a strong, prosperous & secure India. #PhirEkBaarModiSarkar

— Narendra Modi (@narendramodi) March 10, 2019