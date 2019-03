ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ നാലാം ഏകദിനം ആരാധകര്‍ക്ക് ഓര്‍ത്തിരിക്കാന്‍ ഒരു പിടി നല്ല നിമിഷങ്ങളും സമ്മാനിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം കളം വിട്ടത്. രോഹിത് ശര്‍മ്മ ഫോമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതിനൊപ്പം ആരാധകരെ ഏറ്റവുമധികം ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയത് ഇന്ത്യന്‍ താരം ജസ്പ്രിത് ബുംറ നേടിയ തകര്‍പ്പന്‍ സിക്‌സറാണ്. തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമില്‍ പന്തെറിയുന്ന പാറ്റ് കമ്മിന്‍സിനെതിരെ ബാറ്റ് ചെയ്‌തപ്പോൾ ബുംറ ബൗണ്ടറി പോലും നേടുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ നേരിട്ട ഏക പന്ത് നന്നായി കണക്‌ട് ചെയ്ത ബുംറയുടെ ഷോട്ട് ലോംഗ് സിക്‌സറായി മാറി. ഇന്ത്യന്‍ ഡ്രെസ്സിംഗ് റൂമിനോ, കളികാണാന്‍ ഗ്യാലറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ക്കോ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ കോഹ്ലി ഈ ഷോട്ട് കണ്ട് കൈ കൊട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രസിങ് റൂമിൽ തുള്ളിച്ചാടി. ഇതിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്.

That moment when @Jaspritbumrah93 hits the last ball for a maximum 😅😅#INDvAUS pic.twitter.com/e6iOHorg8N

— BCCI (@BCCI) March 10, 2019