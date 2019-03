ബെംഗളൂരു: ഐപിഎല്ലിനായി ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിയതിന്റെ ആവേശം പങ്കുവെച്ച് വിരാട് കോഹ്ലി. തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചാണ് കോഹ്ലി ഐ.പി.എല്ലിനെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതായി ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. മാര്‍ച്ച് 23ന് ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സ്- ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്സ് പോരാട്ടത്തോടെയാണ് ഐ.പി.എല്‍ പന്ത്രണ്ടാം സീസണ്‍ തുടങ്ങുക. വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ പരിശീലനം.കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഇതുവരെ കിരീടം നേടാനായിട്ടില്ല എന്ന നിരാശ മറക്കാനാണ് കോഹ്‌ലിയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ ഇത്തവണ ഇറങ്ങുക.

Great to be back at the Chinnaswamy for another season with @RCBTweets. 😎 Can’t wait to be on the field! 💪🏽 #PlayBold #IPL2019 pic.twitter.com/2Bl7oGY2qE

— Virat Kohli (@imVkohli) March 18, 2019