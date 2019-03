ന്യൂ ഡൽഹി : ബിജെപിയുടെ ആദ്യ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും. വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയുടെ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല. നേരത്തെ അരുണാചൽ പ്രദേശ്,സിക്കിം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു.

Bharatiya Janata Party releases list of 18 candidates for Arunachal Pradesh and Sikkim Assembly elections; 6 names from Arunachal Pradesh and 12 from Sikkim. pic.twitter.com/XjEIeaLdt8

— ANI (@ANI) March 21, 2019