മുംബൈ : ഹോളി ആഘോഷത്തിനിടെ യുവാക്കള്‍ പബ്ജി ഗെയിമിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു. മുംബൈ സിയോണ്‍ കോലിവാഡയിലായിരുന്നു സംഭവം. പബ്ജിക്ക് അടിമകളായവര്‍ക്കും ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും ഇതിന്റെ ദൂഷ്യഫലം വളരെ വലുതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബോധവത്കരണമെന്ന നിലയിൽ അമര്‍, ആഷിഷ് വിത്തല്‍ എന്നീ ഇരട്ട സഹോദരന്മാരാണ് പബ്ജിയുടെ കോലം കത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറായത്.

കയ്യില്‍ പിസ്റ്റളും, ഹെല്‍മറ്റും ധരിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന പ്രതിമയാണ് ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയത്. തൊട്ടു താഴെയായി പബ്ജി ദ സര്‍ജിക്കല്‍ സ്ട്രൈക്ക് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Holika Dahan: Seeking ban on PUBG, Mumbai brothers to burn effigy of mobile game

