ദുബായിൽ വൻ തീപിടിത്തം

ദുബായ് : ദുബായ് ക്രീക്കിൽ ഉരുവിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഹയാത് റീജൻസി ഹോട്ടലിന് മുൻവശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30നായിരുന്നു സംഭവം. ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗവും തുറമുഖം, കറാമ, ഹംറിയ, റാസൽഖോർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാവിഭാഗവും ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി തീ മറ്റു ഉരുക്കളിലേയ്ക്ക് പടരാതെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.

Fire erupts in a Dhow in #Dubai Creek. Dubai Civil Defence have bought the fire under control. There are no reports of injuries.

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 22, 2019