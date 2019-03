അബുദാബി : വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി അബുദാബി പോലീസ്. മഞ്ഞുമൂടിയതും പൊടിപടലങ്ങളോട് കൂടിയതുമായ ചാറ്റല്‍ മഴക്ക് സാധ്യതയുളളതിനാല്‍ റോഡിലെ കാഴ്ച അവ്യക്തമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നുമാണ് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല വാഹനമോടിക്കുന്ന സമയം മഴപെയ്യുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കരുതെന്നും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെയും മറ്റുളളവരുടേയും സുരക്ഷക്ക് ഇത് നിര്‍ബന്ധമായും അനുസരിക്കണമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. വെളളിയാഴ്ച ദുബായില്‍ ത്രീവ്രത കുറ‍ഞ്ഞ മഴ പെയ്തിരുന്നു.

Light rain was reported over parts of #Dubai on Friday morning. (Video by Juidin Bernarrd/ Khaleej Times) pic.twitter.com/EAuKL79ei2

— Khaleej Times (@khaleejtimes) March 22, 2019