ലക്നൗ: ഹോളി ആഘോഷത്തിനിടെ വേദി തകർന്നുവീണ് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ബിജപിയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. പ്രാദേശിക നേതാക്കളടക്കം നിരവധി പേരാണ് വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വേദി തകര്‍ന്നത്.

ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ക്കും കിസാന്‍ മോര്‍ച്ചയുടെ നേതാവ് അവ്‍ദേഷ് യാദവിനും പരിക്കേറ്റതായി എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ആരോ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ പകർത്തിയിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ എഎന്‍ഐ പുറത്തുവിട്ടു.

#WATCH: Stage collapses during BJP's "holi milan" programme in Sambhal. BJP Kisan Morcha leader Avdesh Yadav & others injured in the incident. (22.03.2019) pic.twitter.com/cBnUvaf2gB

— ANI UP (@ANINewsUP) March 23, 2019