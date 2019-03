ന്യൂ ഡൽഹി : ബീഹാറിലെ പാട്ന സാഹിബ് മണ്ഡലത്തില്‍ തനിക്ക് പകരം കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള ബിജെപി തീരുമാനം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പാര്‍ട്ടിക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ബിജെപി എംപിയും നടനുമായ ശത്രുഘ്നന്‍സിന്‍ഹ.

He is a father figure & no one can approve of such a treatment to a father figure. What you & your people have done with me, is still tolerable. I'm able & capable of answering your people back in the same coin. Remember Newton's third law…every action has an equal and

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 23, 2019