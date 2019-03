ഷൂട്ടിംഗിനിടെ വാഹനാപകടം, തമിഴ് നടന്‍ വിശാൽ ആശുപത്രിയിൽ

തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത നടൻ വിശാലിന് ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. സുന്ദർ സി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങിനിടെയാണ് അപകടം. തുര്‍ക്കിയില്‍ വെച്ച്‌ നടന്ന ഷൂട്ടിംഗില്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്.കൈക്കും കാലിനും പരിക്കേറ്റ വിശാലിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

മലയാളത്തില്‍ നിന്നും ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി വിശാലിനൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണിത്. സണ്ടക്കോഴി 2 വിന് ശേഷം വിശാലിന്റേതായി വരുന്ന മറ്റൊരു സിനിമയാണ് അയോഗ്യ. വിശാലിന്റെ ആരാധകരാണ് അപകടവിവരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

#PuratchiThalapathi #Vishal na got injured in the shooting spot of while doing action sequence chase .Get well soon Thaliva @VishalKOfficial @khushsundar Example for hard-working @rameshlaus @PROThiyagu @johnsoncinepro pic.twitter.com/zLY9qcc1oB

— Vishal Fans 24×7 (@VishalFans24x7) March 28, 2019