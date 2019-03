ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി തേജസ്വി സൂര്യയെ ട്രോളി നടി സ്വര ഭാസ്‌കര്‍.ഹിന്ദു മഹാസഭാ നേതാവ് എന്‍ബി ഖാരെയുടെ വാക്കുകള്‍ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവിന്റെ ഉദ്ധരണിയെന്നു പറഞ്ഞ് തേജസ്വി ട്വീറ്റു ചെയ്തതിരുന്നു.ഇതിനെയാണ് സ്വര കളിയാക്കിയത്.

‘വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ്, കാഴ്ചപ്പാടുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റര്‍നാഷണലിസ്റ്റും. സംസ്‌കാരം കൊണ്ട് മുസ്ലീമും ജന്മംകൊണ്ട് മാത്രം ഹിന്ദുവും- ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു’ എന്നായിരുന്നു തേജസ്വി സൂര്യയുടെ ട്വീറ്റ്.ഒരു പ്രസ്താവനയെ എത്രതവണ ഫാക്ട് ചെക്ക് നടത്താം! ഇത് പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല 1959ല്‍ ഹിന്ദു മഹസഭാ നേതാവ് എന്‍ബി ഖാരെയാണ്. പഠിച്ചിട്ട് എഴുതൂ സംഘികളെ’ എന്നാണ് സ്വരയുടെ പരിഹാസം.

ബിജെപി നേതാക്കള്‍ നേരത്തെയും പലതവണ ഈ വാക്കുകള്‍ നെഹ്റു പറഞ്ഞതാണെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആള്‍ട്ട്ന്യൂസ് നേരത്തെ ഈ വാക്കുകള്‍ വസ്തുതാപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ഇത് എന്‍.ബി ഖാരെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ഉള്‍പ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സ്വരയുടെ പരിഹാസം.

ബെംഗളൂരു സൗത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാണ് തേജസ്വി സൂര്യ. കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരുന്ന അനന്ത് കുമാറിന്റെ മണ്ഡലമാണിത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു.

🙄🙄🙄🙏🏿 कितनी बार एक ही statement को fact check करें यार!!!! This statement was made by none other than #HinduMahasabha leader N.B. Khare in 1959!!! पढ़ लिख लो संघियों 🙏🏿🙏🏿🙏🏿https://t.co/VrW8OAWANp… https://t.co/11dcbtt1wR

