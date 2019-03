ബെംഗളൂരു : ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് – ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് പോരാട്ടം. വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എട്ടു മണിക്ക് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിലാണ് ആദ്യ ജയത്തിനായി ഇരു ടീമും ഏറ്റുമുട്ടുക.

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് എതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് പരാജയപെട്ടിരുന്നു. ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയമാണ് ചെന്നൈ സ്വന്തമാക്കിയത്. ബാംഗ്ലൂർ ഉയർത്തിയ 71 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 14 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ മറികടന്നു.

മൂന്നാം ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ 37 റൺസിനാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് മുംബൈയെ തോൽപ്പിച്ചത്. ഡൽഹി ഉയർത്തിയ 214 റൺസ് മറികടക്കാനാകാതെ 176 റൺസിന് മുംബൈ പുറത്തായി. നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ആറാം സ്ഥാനത്തും ,മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് എട്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

