ഏപ്രിലിൽ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കും

ദുബായ് : ഏപ്രിൽ മാസം യുഎഇയിലെ ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കും. വ്യാഴായ്ച്ച എമിരേറ്റ്സ് നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി (ഇ.എൻ.ഓ.സി)ആണ് പുതുക്കിയ ഇന്ധന വില വിവര പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. ഇപ്രകാരം. സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 2.23 ദിർഹമായിരിക്കും ഏപ്രിലിലെ വില. മാർച്ചിൽ 2.04ദിർഹമായിരുന്നു വില.

The fuel ⛽ prices for the month of April as announced by the #UAE Fuel Price Committee are out, check them below. #InspiringEnergy pic.twitter.com/g06yxKhXez

— ENOC (@ENOC) March 28, 2019