പുൽവാമയിൽ സിആർപിഎഫ് ക്യാമ്പിന് നേരെ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞു

ശ്രീനഗർ : പുൽവാമയിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം. സിആർപിഎഫ് ക്യാമ്പിന് നേരെ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞു. ഒരു സിആർപിഎഫ് ജവാന് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു.

സ്ഥ​ല​ത്ത് പോ​ലീ​സും സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യും തെ​ര​ച്ചി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

#UPDATE: One Central Reserve Police Force (CRPF) personnel injured after terrorists lobbed grenade at a CRPF bunker near SBI branch in Pulwama, today. More details awaited. #JammuAndKashmir https://t.co/DxL6HKRrLC

— ANI (@ANI) March 30, 2019